Trabzon, Avrupa yolunda engel tanımıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 40. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 62. dakikada Yusuf Yazıcı kaydederken Antalyaspor'un tek golü 6. dakikada Emre Güral'dan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor 49 puanla 5. sırada yer aldı ve Avrupa yolunda hata yapmadı. Antalyaspor ise 35 puanla 14. sırada kaldı.

Ligin 32. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: AA