Toyota'nın bazı modellerine ek vergi gedi!

Ticaret savaşı nedeniyle gelecek ek vergiler otomotiv endüstrisini de vuracak

ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ticaret savaşı otomotiv endüstrisini vurmaya devam ediyor. Ülkenin en popüler markalarından biri olan Toyota'nın, başta minivan ve pickup olmak üzere en çok satan modelleri yapılan analizlere göre 3000 dolar artacak.

ABD SATILAN ARACIN MALİYETİNİ YÜKSELTİCEK

Toyota tarafından yapılan resmi açıklamada, "Otomotiv ithalatına getirilen yüzde 25 ek vergi tüketiciye yük olacak ve ABD'de satılan her aracın maliyetini yükseltecek." denildi.

Örneğin, Kentucky'de monte edilen Toyota Camry etiket fiyatına 1800 dolar eklenecek. Tundra pickup ve Sienna minivan fiyatlarında ise sırasıyla 2800 ve 3000 dolar artacak. Bu fiyat artışlarından Uber ve Lyft gibi filoyla hizmet veren ulaştırma şirketleri de etkilenecek.

Trump yönetimi, Çin'in yanı sıra Rusya ve Brezilya'dan yapılacak ithalatlara da yüzde 25 ek vergi öngörüyor ve bilhassa çelik ile alüminyum fiyatlarındaki artış nedeniyle otomotiv endüstrisinde etkileri hemen hissedecek.

Tek başına 100 milyar dolar civarında ilave yük getirecek vergi düzenlemesi diğer ülkelerin de karşılık vermesiyle ABD ekonomisini 200 milyar dolardan fazla zarara uğratacak.

Geçtiğimiz hafta 5.91 milyar dolarlık rekor gelir açıklayan ve ABD içerisindeki 10 fabrikasının yanı sıra bayilerde 137 bin kişi çalıştıran Toyota'nın da söz konusu firmalar arasında olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu vergilerin istihdamı da negatif etkileyeceğinde hem fikir.

Kaynak: Ajanslar