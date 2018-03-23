Toyota yeni Corolla'yı görücüye çıkarıyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun soluklu modeli Corolla'nın yeni hatchback versiyonunu tanıtıyor.

Yeni Corolla Hatchback'i "Auris'in daha kullanışlı ve daha konforlu versiyonu" olarak yorumlayan Toyota yetkilileri, aracın performansına da her zamankinden daha çok güveniyor.

2,0 LİTRELİK DÖRT SİLİNDİRLİ MOTOR

Toyota Corolla Hatchback, yenilenen motoruyla kullanıcılara sunulacak. 2 litre hacimli bu güçlü motora güvenen Toyota, beygir gücü ve tork rakamlarını paylaşmasa da bu yeni motorun 1,8 litrelik eski versiyona göre daha performanslı, daha sessiz ve yakıt anlamında daha ekonomik olacağını iddia ediyor.

Yeni motor 6 ileri manuel şanzıman ve 10 ileri otomatik CVT şanzımanla desteklenecek. CVT şanzıman bilindiği üzere en güçlü otomatik şanzımanlardan biri. Daha az arıza vermesi ve vites geçişlerindeki hassasiyetle bilinen CVT şanzımanlar, pek çok marka tarafından tercih ediliyor.









BOYUTLARI BÜYÜDÜ

Yeni Corolla Hatchbak, bir önceki versiyonuna göre daha büyük bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Eski kasaya oranla 3,5 santimetre daha geniş ve 3,8 santimetre daha uzun olan yeni kasada yerden yükseklik 2,5 santimetre azalmış durumda. Boyutları hatrı sayılır biçimde değiştiren Toyota, aracın yol tutuşunu güçlendirmek için yere yaklaştırmayı tercih etmiş.

SEVİLEN DONANIMLAR STANDART OLACAK

Yeni nesil otomobillerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte sıkça rastladığımız multimedya ekranı ve bu ekrana bağlı özellikler Corolla Hatchback'te standart olarak gelecek. 8" boyutundaki ekran Apple CarPlay, Android multimedya, Amazon Alexa gibi uygulamalarla senkronize edilebilecek. Bu multimedya ekranı aynı zamanda Wi-Fi bağdaştırıcısını da üzerinde barındıracak.

Toyota'nın Aktif Güvenlik Sistemi adı verilen güvenlik donanımları da yeni Corolla'da standart olacak. Yaya algılama sistemi, şerit asistanı, hız kontrol, direksiyon uyarı sistemi, 7 adet hava yastığı gibi pek çok güvenlik asistanı bu pakedin içerisinde yer alıyor.





LANSMANI NEW YORK'TA

Yeni Toyota Corolla, New York Otomobil Fuarı'nda detaylı olarak tanıtılacak. Piyasaya çıkış tarihinin de bu lansmanda açıklanması bekleniyor. Tahminler 2018'in son çeyreğinde yeni Corolla'nın kataloglarda yerini alacağı yönünde.

Corolla'nın bu yeni nesil Hatchback'i için başlangıç fiyatı tahminleri 90 bin lira dolaylarında





Teknoloji 23 Mart 2018 10:30 Peugeot yeni elektrikli bisikletini tanıttıPeugeot’nun yeni eM02 FS Powertube dağ bisikleti, markanın yeni nesil elektrikli bisiklet (eBike) serisinin öncüsü olarak devreye giriyor.

Kaynak: AA