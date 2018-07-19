Tottenham Cengiz Ünder için 35 milyon euro'yu gözden çıkardı

Roma forması giyen Milli yıldız Cengiz Ünder'i İngiltere'nin önde gelen ekiplerinden Tottenham kadrosuna katmak istiyor. İngilizler 9 Ağustos'ta bitecek transfer dönemi öncesi Cengiz için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Roma forması giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder’i transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon başında Manchester City’nin de kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder için Tottenham yöneticileri, City’li yetkililerden bilgi aldı.

35 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ İSTENİYOR

Cengiz Ünder için geçtiğimiz sezon başında rapor çıkaran Manchester City, Kuzey Londra temsilcisine bu transfer için yardımcı oluyor. Cengiz Ünder’in bu sezon Roma’da gösterdiği performans sonrasında Tottenham’ın radarına girmesiyle birlikte, Ada ekibi bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. İngiltere’de 9 Ağustos’da bitecek olan transfer dönemi öncesinde Cengiz’e imza attırmayı hedefleyen Tottenham, önümüzdeki günlerde Roma’nın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Cengiz Ünder için 35 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev alan Cengiz Ünder, 2018 yılında Medipol Başakşehir'den Serie A'nın önemli ekiplerinden Roma'ya transfer olmuştur. Cengiz Ünder ayrıca Türkiye A Milli Takım formasını da giymektedir.

Kaynak: Ajanslar