Tosun'un eşi boşanmak için 1 milyon istiyor!

Aydın'ın eşi Sıla Aydın, boşanmak için 5 bin TL nafaka ve 1 milyon TL tazminat istediğini açıkladı.

Eşi, Tosun'dan boşanmak için 1 milyon lira istiyor!Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, savcılığa verdiği ek ifadede eşinin kendisini aldattığını düşünerek boşanmak istediğini, boşanmak için 5 bin TL nafaka ve 1 milyon TL tazminat istediğini açıkladı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ek ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla dün soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair açıklamalar yaptı. Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini dile getirdi. Mehmet Aydın ile 2016 yılında arkadaş ortamında tanıştıklarını ve sevgili olduktan sonra evlendiklerini anlatan Sıla Aydın ek ifadesinde şunları dile getirdi: "Evlendikten sonra birlikte Uruguay'a da gittik. Daha sonra aramızda anlaşmazlıklar çıktı. İşleri sürekli yurt dışındaydı. Ayrıca beni aldattığından şüphelenmiştim. Boşanmak istedim. En son 3 Ocak'ta İstanbul'da görüştük. Bu konuları konuştuk. Boşanma 5 bin lira nafaka 1 milyon lira da tazminat istedim. Kabul etmediği için boşanamadık. Mahkemeye gelmek de istemiyordu. Avukatların kendi arasında bu boşanma işini halletmesini istiyordu. Bu nedenle boşanma işimiz olmadı.' dedi. Çiftlik Bank organizasyonunun kurucusu olan Mehmet Aydın, onbinlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırılmasına ilişkin olarak Kırmızı bülten ile dünyanın her yerinde aranıyor. Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir bilgiye ulaşılmadı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: ajanslar