Tosuncuğun eşinden şok ifadeler

Binlerce kişiyi “Çiftlikbank” adı altında bir organizasyonla milyonlarca lira dolandırdıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verdi.

Mehmet Aydın’ın Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcıları olduğunu ve bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai’de bir şirket kurduğunu anlatan Sıla Aydın “Uruguaysüreli vatandaşılığı aldığını ve orada mal edindiğini sonradan öğrendim” dedi.“Eksik paraların yerine bitcoin koyuyordu”

“Akhisar’da 1000, 2000 kadar bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurtdışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C ile yurtdışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın’ın bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen bitcoinler Mehmet Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş.”

“Almanya ve ABD’de yatırımcıları var”

“Mehmet Aydın’ın Dubai ile bağlantısı vardı. Buradaki şirketin yüzde 30’u Mehmet’in üzerine yüzde 70’i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K’nın oğlu Ü.K’nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu’da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey’de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Mehmet Aydın’ın Uruguay’da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.”

Daha öncede açıklama yapmıştı...

Yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank adlı dolandırıcılık sisteminin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Mehmet Aydın; genç girişimcilik adı altında yaptığı PR çalışmalarıyla yüz binlerce kişiyi dolandırarak büyük bir siber sistem kurdu. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal ise henüz 20 yaşında varlığın içinde yaşayan biri. Mehmet Aydın Türkiye'den kaçtı! Çiftlinkbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte önce Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtığı belirtiliyor. Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan boşadığı karısı Sıla Aydın ortaya çıktı ve konuşmaya başladı. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı; "Uygulamayı ilk kurdurduğu sıralar gelen paraları günübirlik yiyordu. Bir çiftlik kurma planı yoktu. Daha sonra inanılmaz paralar gelmeye başladı günde 30-40 bin lira gelir elde etti. Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."

Güncel 20 Mart 2018 11:25 Taciz skandalı ile sarsılan şirketten iflas Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağında yer alan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'ın şirketi, resmi olarak iflas başvurusunda bulundu.

Kaynak: ajanslar