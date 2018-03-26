Tosuncuk Futbolcuları da Dolandırmış

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına futbolcuların da takıldığı ortaya çıktı.



Çiftlik Bank ağına Süper Lig ve 1. Lig futbolcularının da dahil olduğu iddia edildi. Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti. Buna göre; Süper lig ve 1.Lig'de 600'e yakın futbolcu Çiftlik Bank'a para yatırdığı iddia edildi.

Çiftlik Bank'a futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu da iddia ediliyor.

İsimleri açıklamayn futbolcular arasında, dört büyüklerde oyanayan bazı futbolcuların da yer aldığı iddia ediliiyor... Kolay yoldan para kazanma hırsı ile bu ağa düşüp magdur olan insanların içinde futbolcuların da olması herkesi şaşırttı... Sadece futbolcular değil iş adamları, siyasiler ve tanınmış sinema oyuncuları ile sanatçılarda Çiflik Bank magdurları arasında...

Güncel 24 Mart 2018 14:47 Şaşkına çeviren 'çiftlik bank' anketiAnkete katılanların yüzde 7’si bakın ne düşünüyor...

Mevlüt Çavuşoğlu; '' Ensesindeyiz''...

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçiliklerimizi açacağız. Şimdi sırada Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ’yle mücadeledir. FETÖ’cülerin bir çoğunu Türkiye’ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağız” dedi.

Gündem 26 Mart 2018 11:23 FETÖ'nün İş Dünyası Yapılanması Davası Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası davasının 11. duruşması başladı.

Kaynak: Ajanslar