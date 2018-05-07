Tosun Paşa söz verdi: "Gelecek sezon...

Everton formasını giyen Cenk Tosun gelecek sezonda daha başarılı olacağını kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de Everton formasını giyen Cenk Tosun gelecek sezonda daha başarılı olacağının sözünü verdi.

ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM



Cenk Tosun açıklamasında, "Bana saha içerisinde çok yardımcı oluyorlar. Theo Walcott, Yannick Bolasie ve Gylfi Sigurdsson buradaki futbolu benden daha iyi biliyor. İyi bir ilişkimiz var ve yeni sezonda daha da iyi olacak. Eğer birbirinizi iyi tanıyorsanız orta sahalar ve kanatlar daha iyi paslar atabilir. Bir sonraki sezonda çok fazla gol atmak istiyorum" dedi.

GÜÇLÜ YANLARIM CEZA SAHASI VE ORTALAR

Özel antrenmanlar yapığını kaydeden A Milli oyuncu, "Duncan Ferguson ile idman sonrası çalışıyorum. Ceza sahası içinde etkili olduğumu düşünüyorum ve iyi ortalar alırsam gol atabilirim. Bunlar güçlü yanlarım ama daha da iyi olmak istiyorum" sözlerine yer verdi.

İngiltere Premier Lig'de Everton formasını giyen Cenk Tosun gelecek sezonda daha başarılı olacağının sözünü verdi.

ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM

Cenk Tosun açıklamasında, "Bana saha içerisinde çok yardımcı oluyorlar. Theo Walcott, Yannick Bolasie ve Gylfi Sigurdsson buradaki futbolu benden daha iyi biliyor. İyi bir ilişkimiz var ve yeni sezonda daha da iyi olacak. Eğer birbirinizi iyi tanıyorsanız orta sahalar ve kanatlar daha iyi paslar atabilir. Bir sonraki sezonda çok fazla gol atmak istiyorum" dedi.

GÜÇLÜ YANLARIM CEZA SAHASI VE ORTALAR

Özel antrenmanlar yapığını kaydeden A Milli oyuncu, "Duncan Ferguson ile idman sonrası çalışıyorum. Ceza sahası içinde etkili olduğumu düşünüyorum ve iyi ortalar alırsam gol atabilirim. Bunlar güçlü yanlarım ama daha da iyi olmak istiyorum" sözlerine yer verdi.

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Kaynak: ajanslar