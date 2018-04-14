Tosun Paşa bu sefer kurtardı

Cenk Tosun, maçta çizgiden top çıkardı ve gole izin vermedi.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Carlos Carvalhal'in yönetimindeki Swansea City ile milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri Kyle Naughton (k.k.) ve Jordan Ayew'den geldi. Cenk Tosun, maçta çizgiden top çıkardı ve gole izin vermedi

Maçın ilk yarısı yüksek tempoda başladı. Her iki takım da karşılıklı ataklarla rakip kale önünde skoru değiştirmeye çalıştı.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Swansea City forması giyen Kyle Naughton'ın kendi kalesine attığı golle Everton 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

İkinci yarıda Swansea rakip kale önünde ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye Jordan Ayew çıktı ve Swansea'ye beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu skorla Cenk Tosun'lu Everton, Swansea deplasmanından 1 puanla döndü.

Everton puanını 42'ye çıkardı ve 9. sırada yer aldı. Swansea ise 33 puanla 16. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA