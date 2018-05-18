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18 Mayıs 2018 10:25 | Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018 10:28

Tosic gidiyor: Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Tosic gidiyor: Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'in transferi resmen açıklandı.

Tosic, önümüzdeki sezon Çin'in Guangzhou R&F Football Club takımına transfer oldu. Transferin 5 milyon euro karşılığında gerçekleştiği öğrenilirken; Tosic'in 500 bin euroluk alacağı hesaba katılınca Siyah-Beyazlıların kasasına bu transferle 4.5 milyon euro civarı bir rakam girecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Beşiktaş


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