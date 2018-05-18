Tosic gidiyor: Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'in transferi resmen açıklandı.



Tosic, önümüzdeki sezon Çin'in Guangzhou R&F Football Club takımına transfer oldu. Transferin 5 milyon euro karşılığında gerçekleştiği öğrenilirken; Tosic'in 500 bin euroluk alacağı hesaba katılınca Siyah-Beyazlıların kasasına bu transferle 4.5 milyon euro civarı bir rakam girecek.



KAP'a yapılan açıklama şöyle;



"Profesyonel Futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: ajanslar