Torshavn - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a konuk olacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Yevhen Aranovskiy yönetecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.

Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

B36 Torshavn: Thomsen, Eriksen, Faero, Bogason Dam, Magnusson, Nielsen, Agnarsson, Jacobsen, Heinesen, Johannesen, Cieslewizc

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Necip, Fatih, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Adriano, Larin

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 205. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

Kaynak: Ajanslar