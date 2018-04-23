Toronto'da araç yayaların arasına daldı
Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı,
Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı, 10 kişiye çarpan sürücü kaçtı.
Ayrıntılar gelecek
Kaynak: AA
Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı, 10 kişiye çarpan sürücü kaçtı.
Ayrıntılar gelecek
Kaynak: AA
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