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23 Nisan 2018 21:29 | Son Güncelleme: 23 Nisan 2018 21:31

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı,

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı, 10 kişiye çarpan sürücü kaçtı.

Ayrıntılar gelecek


Kaynak: AA

Etiketler: Kanadaterör


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