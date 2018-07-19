Torba yasada neler var? Kaç madde bulunuyor?

Torba yasada neler var sorusu vatandaşların merak ettiği konuların başında yer alıyor. Torba yasada kaç madde bulunuyor sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar Ajanshaber.com'da.

AK Parti tarafından bedelli askerliğinde içinde bulunduğu torba yasa TBMM'ye sunuldu. Torba yasanın içerisinde bedelli askerlik dışında bazı yasalarda yer alıyor. İnsanlar torba yasada hangi maddelerin bulunduğunu merak ederek konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Torba yasada neler var sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında yer aldı. Ajans Haber ekibi olarak sizler için torba yasada kaç madde bulunuyor sorusunun yanıtını araştırdık. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TORBA YASADA NELER VAR?

Torba yasada bedelli askerliği yanı sıra Spor Toto ikramiye oranlarının arttırılması, sağlık çalışanlarının yıpranma payı, doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşına zam yapılması gibi birçok madde bulunuyor. Ajans Haber olarak torba yasada neler var sorusunun yanıtı sizler için detaylı bir şekilde derledik.

EMEKLİ DOKTOR VE DİŞ HEKİMLERİNE ZAM

Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldI. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.

HARP OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI

Harp okullarına üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.

DOKTORLARA EK ÖDEME

Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinde görev alan öğretim üyeleri ve doktorlara ek ödeme yapılacak. Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinden elde edilen gelirin yarısına kadarı doktorlara ek ödeme olarak verilecek.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN USHAŞ KURULDU

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket olan USHAŞ kuruldu. Şirketin başlangıç sermayesi 10 milyon TL olarak belirlendi ve tutar Hazine tarafından karşılanacak. USHAŞ üzerindeki hak ve yetkiler Sağlık Bakanlığı'na ait olacak.

TORBA YASA NEDİR?



Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.

Kaynak: AjansHaber