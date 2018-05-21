Toprağa gömülü cephanelik Tunceli'de bulundu!

Tunceli'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde teröristlere ait 4 kalaşnikof, el bombaları ve yaklaşık 3 bin mermi ve hücum yeleği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Pertek kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

TOPRAĞA SAKLADILAR

Operasyonla ilgili Tunceli Valiliğindn açıklama yapıldı: "Pertek kırsalında yapılan çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 84 adet kalaşnikof şarjörü, 2 bin 858 adet Kalaşnikof mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 3 adet sırt çantası ve 3 adet pil ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: Ajanslar