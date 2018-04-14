Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Neden Tomahawk füzesi kullanıldı?

ABD müttefikleriyle yaptığı Suriye operasyonunda her biri 1.6 milyon dolar olan Tomahawk füzesini kullandı. Peki Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? ABD bu füzeyi ilk kez mi kullandı? Neden Tomahawk füzesi kullanıldı?

Sabah saatlerinde ABD, Suriye Tomahawk füzeleri ile operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.



NEDEN TOMAHAWK KULLANILDI?



ABD son derece teknolojik olan Tomahawk füzelerini daha önce de kullanmıştı. Ancak Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlarda savaş uçaklarını kullanan ABD, hem bir önceki operasyonda hem de bugün başlayan operasyonda Kızıldeniz'de bulunan savaş gemisinden gönderdiği Tomahawk füzelerini tercih etti. ABD'nin bu tercihinin sebebi ise Rusya'nın S-400 uçaksavarlarına hedef olmamak.





TOMAHAWK NEDİR?



'Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk, gemi ve denizaltılardan atılıyor. Nükleer başlık tayışabiliyor.

Tomahawkların her biri 1.6 milyon dolar ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.





Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı. ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip.

Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.

HEDEFLERİ: SIĞINAKLAR, RADARLAR, KOMUTA MERKEZLERİ

Akıllı füze diye adlandırılıyor. Çünkü alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor, engellerin çevresinden dolanıyor, radara yakalanmıyor.

Tomahawk Füzeleri İlk Kez Kullanılmıyor!

İlk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı’da kullanılmıştır. ABD Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı atışlarda 297 fırlatma görevi verilmiş, atış için yüklenen füzelerin 7’si teknik sorunlar sebebiyle fırlatıcıyı terkedememiştir.



Fırlatılan 290 füzenin 242’si hedefi vurmuştur. 1993, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında da Irak’a karşı kullanılan Tomahawk füzeleri, Sırp Cumhuriyeti’ne (1995 Kararlı Güç Harekatı), Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne (1999 Müttefik Gücü Harekatı) ve Afganistan’a (2001 Sonsuz Özgürlük Harekatı) yönelik bombardımanlarda da kullanıldı.

Suriye’nin El Şayrat hava üssüne de Tomahawk füzeleri atılmıştı.

Humus yakınlarındaki hava üssünü hedef alan hava harekatında ABD, USS Porter ve USS Ross gemilerinden fırlattığı 59 Tomahawk füzesiyle üssün farklı noktalarını vurdu.



ABD dışında bir tek İngiltere’ye satışı yapılmıştır.

Kaynak: Ajanshaber