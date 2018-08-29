Tolga Ciğerci için karar verildi

Galatasaray, uzun süredir sakat olduğunu söyleyip takımla çalışmalara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini bildirdi.

Galatasaray, uzun süredir sakat olduğunu söyleyip takımla çalışmalara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

SÖZLEŞME SONA ERDİRİLDİ

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Ajanslar