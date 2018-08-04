Tolga Ciğerci Galatasaray yönetimini çıldırttı

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci'nin Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirmesi Sarı- Kırmızılı yönetimi bezdirdi.

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci'nin Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirmesi Sarı- Kırmızılı yönetimi bezdirdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYOR



Fatih Terim'in istemediği tecrübeli oyuncunun satılması için her türlü kolaylığı yapan yönetim, Tolga'nın tavrı sonrası köşeye sıkıştı. Ciğerci takımdan ayrılmak istemiyor.

TAKASTA KULLANILMASI PLANLANIYOR

Galatasaraylı futbolcu, yıllık 2 milyon Euro kazandığı için takımdan ayrılmak istemiyor. Galatasaray, Tolga Ciğerci'yi transfer için takasta kullanmayı da planlıyor.

TOLGA CİĞERCİ KİMDİR?

Tolga Ciğerci futbola doğduğu şehir Nordenham'ın takımlarından SV Phiesewarden'de başladı. 1998-2000 arası bu takımın altyapısında forma giydikten sonra Arminia Vöhrum altyapısına geçti ve 5 sene burada forma giydi. 2005'te ise VfL Wolfsburg'nu altyapısında forma giymeye başladı. Şimdi Galatasaray'da forma giyiyor.

Kaynak: Ajanslar