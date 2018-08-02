Tokyo Tıp Üniversitesi kadın adaylara karşı skandal

Japon medyasında yer alan haberlere göre, özel bir üniversite olan Tokyo Tıp Üniversitesi sistematik olarak yıllarca kadın adayların giriş sınavlarındaki notlarını azaltarak okula kabul edilen erkek adayların sayısını artırdı.

Japon medyasında yer alan haberlere göre özel Tokyo Tıp Üniversitesi kadın adayların giriş sınavlarındaki notlarını azaltmaya 2011 yılında başladı. Yomiuri gazetesinin aktardığına göre üniversitenin manipülasyonu, Tokyo Tıp Üniversitesi'nin adının karıştığı bir başka skandal içim kurum içi yapılan soruşturmada gün ışığına çıktı.

Sputnik'in haberine göre soruşturmacılar eğitim bakanlığında çalışan bir bürokratın oğlunun bu üniversiteye rüşvetle kabul edildiği suçlamasını inceliyordu.

Yomiuri gazetesi adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, kadın adayların erkek adaylardan giderek daha başarılı olduğunun 2010 yılı sınav sonuçlarında ortaya çıkması üzerine üniversitenin bu uygulamaya başladığını yazdı.

2010'DA KADIN ADAYLARIN BAŞARI ORANI ÖNCEKİ YILA GÖRE 2 KAT ARTMIŞTI

2010'da giriş sınavlarında başarılı olan adayların yüzde 40'ının kadın olduğu, bu rakamın da önceki yıla göre 2 kat fazla olduğu açıklandı. Bunun ardından üniveriste okula yeni başlayan kadınların oranını yüzde 30'da sınırlamaya çalıştı.

Gazete kadın adayların sınav notlarının da bu sonuçlar üzerinde sabit bir katsayı uygulayan idare heyeti tarafından azaltıldığını belirtti.

Verilere göre 2018 yılında üniveristeye giriş sınavının ilk turunda kabul edilen kadın adayların sayısı yüzde 14.5, kabul edilen erkek adayların sayısı ise yüzde 18.9 oldu.

İkinci ve son sınavın ardından ise kabul edilen kadın adayların oranı sadece yüzde 2.9 olurken, erkek adayların oranı yüzde 8.8 olarak kaydedildi.

'KADINLAR EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLUNCA MESLEĞİ BIRAKIYOR'

Gazeteye konuşan adı açıklanmayan kaynak üniversitenin manipulasyonunu şu şekilde savundu: "Kadınlar mezun olup doktor olduktan sonra genellikle evlenip çocuk sahibi olarak mesleği bırakıyor."

Aynı kaynak üniversite hastanesinde acil görevler ve uzun çalışma saatleri olduğuna atıf yaparak "Üniversitenin içinde, erkek doktorların üniversite hastanesini desteklemesi konusunda bir fikir birliği var" diye ekonuştu.

SORUŞTURMA BU AY SONUÇLANABİLİR

Üniversite sözcüsü Fumio Azuma halihazırda rüşvet suçlaması konusundaki iç soruşturmanın sürdüğünü belirterek son iddiaların da soruşturmaya dahil edilmesi için talepte bulunacaklarını söyledi.

Sözcü iki soruşturmanın sonucunun da bu ay belli olabileceğini aktardı.

Japonya'da kadınlar genellikle yüksek öğrenim görüyor ancak ülkedeki aşırı uzun çalışma saatleri birçok kadının aile kurduktan sonra işi bırakmasına neden olabiliyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ülkedeki kadınların iş hayatına katılımını arttırmayı ve kadınların iş yerlerinde daha üst pozisyonlara getirilmesini teşvik etmeyi öncelikleri arasına almasına rağmen bu konudaki gelişim hızının oldukça yavaş olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ajanslar