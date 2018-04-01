TOKİ’nin İstanbul Kayaşehir konutlarına başvurular yarın başlıyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan: “Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yarından itibaren başvurularını yapabilir”

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir konutlarına başvuruların yarın başlayacağını duyurdu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 605 yeni konut için başvurular yarın başlayacak.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, en düşük satış fiyatı 160 bin TL ve en düşük taksit tutarı 667 TL olan 605 konut için başvuruların yarın itibarıyla başlayacağını kaydederek, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç 11 Nisan tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup, onlarca konut projesinin hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz." dedi.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaatlarını 11 Nisan tarihine kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiği vurgulayan Turan, "Başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da noter huzurunda yapacağımız kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek." diye konuştu.

Başvuru şartları

Başvuru şartlarını tekrar hatırlatan Turan, başvuru sahibi vatandaşların öncelikle hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İstanbul’da en geç 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olmaları ve 18 yaşından büyük olma şartlarının bulunduğu söyledi. Turan, bu şartları sağlayan vatandaşların başvuru yapma hakkına sahip olacağını ve 5 bin lira yatırarak kuraya katılabileceğini söyledi. Turan ayrıca, kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin 2 Mayıs tarihinden itibaren iade edileceklerini belirtti.

Yatay mimari ve mahalle kültürü

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, "Projemiz yatay mimari ile inşa edildi. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanı oluşacak." açıklamasında bulundu.

Satılacak konutların satış işlemlerinin yüzde 25 peşinat bedeli-120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini aktaran Turan, TOKİ’nin "www.toki.gov.tr" adresi ile Halkbank'ın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA