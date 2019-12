Toki'den Emekliye ucuz ev

Emekli vatandaşların TOKİ'den ev alması için gerekli şartlar. Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



T.C. vatandaşı olması,



Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, oplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,



-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)



-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.),



-Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli olması (Emeklinin vefat etmesi durumunda, vefat eden emeklinin yalnızca dul eşi başvuruda bulunabilir)



-Eşlerden her ikisinin de emekli olması durumunda, yalnızca birinin başvuruda bulunması gerekmektedir.