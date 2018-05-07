Tokat'ta tır kazası! 1 ölü 3 yaralı!
Tokat'ta, pikap ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaraland
Tokat-Artova karayolu Boyunpınar köyü yakınlarında Mürsel Çubukçu'nun kullandığı 55 E 1259 plaklı tır ile Yunus Özügenç yönetimindeki 60 PB 604 plakalı pikap çarpıştı.
Kazada sürücü Özügenç olay yerinde hayatını kaybetti.
Pikapta bulunan Abdullah Çat, Oğuz Özügenç ve tır sürücüsü Çubukçu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere sevk edildi.
Yunus Özügenç'in cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA