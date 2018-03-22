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22 Mart 2018 11:52 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 17:07

Tokat'ta FETÖ/PDY Operasyonu

Van'da yürütülen soruşturma kapsamında bir üsteğmen, Tokat'ta gözaltına alındı.

Tokat'ta FETÖ/PDY Operasyonu

 Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda görevli Üsteğmen S.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ö, işlemlerinin ardından Van'dan gelen ekiplere teslim edilecek.

 


Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ/PYDVan


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