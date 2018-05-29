TL'ye geçmek için kampanya başlattılar

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez ilçesindeki yerel meclis yetkilileri ve Azezli tüccarlar, Türkiye'ye destek vermek için ellerindeki paraları Türk lirasına (TL) çevirme kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan Azez ilçesi Türkiye'ye destek olmak için seferber oldu. Azez ilçesindeki yerel meclis yetkilileri ve Azezli tüccarlar, Türkiye'ye destek vermek için ellerindeki paraları Türk lirasına (TL) çevirme kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Azez ilçesi Yerel Meclis Ticari Büro Müdürü İbrahim Dirbale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TL'ye destek olmak için bir karar aldıklarına söyledi.



TÜRKİYE İÇİN YAPILANLAR YETERLİ DÜZEYDE DEĞİL

Dirbale, "Aldığımız kararı bölgedeki bütün iş adamlarına, tüccarlara ve diğer kurumlara ilettik. Türkiye 7 yıldır bizim yanımızda durarak bize her türlü desteği verdi. Bize düşen ise Türkiye'nin zor gününde yanında durmak. Tüccarları, Türk lirasıyla işlem görmeleri için teşvik ettik. Türkiye için ne yapsak az kalır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Azez yerel meclisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk lirasının bazı devlet ve tarafların saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "(Azez'deki yerel meclis ve ticaret bürosu) Türkiye'nin, Suriye içerisinde, Türkiye topraklarında ve kamplarda Suriyelilere yapmış olduğu destek ve yardımlara karşı, şehirdeki tüccarlarla beraber imkan dahilinde para birimini Türk lirasına çevrilmesi hususunu üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar