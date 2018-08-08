TL'nin değer kaybıyla İngiliz turistler Antalya'ya akın ediyor

Türk Lirası'nın İngiliz Sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle İngiliz turistler Antalya'ya akın ediyor.

Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35'ten fazla değer kaybetti. Bugün itibarıyla, Sterlin/TL kuru 6.80'ün üzerinde işlem görüyor.

REZERVASYONLAR YÜZDE 63 ARTTI



İngiltere'nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı.

ANTALYA, PALMA DE MALLORCA'YI GEÇTİ



BBC Türkçe'nin haberine göre, Şirket yetkilileri Antalya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi.

Thomas Cook, İngiltere'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtti.

Kaynak: Ajanslar