TIME Dergisi'nden Trump kapağı!
Donald Trump kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlu bulunması ABD'de dengeleri değiştirdi.
Donald Trump kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlu bulunması ABD'de dengeleri değiştirdi.
"DİPTE"
'Trump'ın görevden alınma' tartışmaları ABD gündeminde geniş bir yer alırken TIME dergisi kapağına Trump'ın makamında boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta "Dipte" yorumu yapıldı.
Kaynak: Ajanslar