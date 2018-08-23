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23 Ağustos 2018 21:30 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2018 21:30

TIME Dergisi'nden Trump kapağı!

Donald Trump kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlu bulunması ABD'de dengeleri değiştirdi.

TIME Dergisi'nden Trump kapağı!

Donald Trump kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlu bulunması ABD'de dengeleri değiştirdi.

"DİPTE"

'Trump'ın görevden alınma' tartışmaları ABD gündeminde geniş bir yer alırken TIME dergisi kapağına Trump'ın makamında boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta "Dipte" yorumu yapıldı.

TIME Dergisi'nden Trump kapağı

TIME Dergisi'nden Trump kapağı


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: trumptime


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