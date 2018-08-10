TİM'den yükselen döviz kurları için kritik hamle

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) hızla yükselen dolara karşı harekete geçiyor. TİM, yükselen döviz kurları nedeniyle zor durumda düşme riski ile karşı karşıya kalacak ihracatçı firmalar için TİM ve bağlı birliklerin elinde bulunan fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırlanıyor.

61 İHRACATÇI HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğinin yükselen dolara karşı harekete geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Gülle, döviz kurlarındaki ani yükselişlerin piyasa şartları gereği olmadığını, altında başka nedenler bulunduğuna inandıklarını açıkladı.

''ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ''

Ülkeye döviz kazandırmak için gecesini gündüzüne katan İhracat camiasının bu duruma tepkisiz kalamayacağını belirten TİM Başkanı Gülle, “Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde biz de bu spekülatif harekete karşı elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda, döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız” dedi.

Kaynak: Ajanslar