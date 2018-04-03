''Ticaret savaşında hiç kimse kazanamaz''

Avustralya Başbakanı Turnbull: - "(ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisinin artırılması) Ticaret savaşında hiç kimse kazanamaz. Bu kesin. Bundan dolayı serbest ticaret ve açık pazarın güçlü bir savunucusuyum"

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergisini artırmasıyla ilgili, ticaret savaşında kimsenin kazanamayacağını, kendisinin bu yüzden serbest ticaret ve açık pazardan yana olduğunu belirtti.

Başbakan Turnbull, Queensland eyaletinde katıldığı programın ardından bir gazetecinin, ABD ve Çin arasındaki ticari savaştan Avustralya’nın nasıl etkileneceği sorusuna "Ticaret savaşında hiç kimse kazanamaz. Bu kesin. Bundan dolayı serbest ticaret ve açık pazarın güçlü bir savunucusuyum." cevabını verdi.

Çin ve ABD yönetiminden anlaşmazlıkları müzakere ederek çözüme kavuşturmalarını beklediklerini söyleyen Turnbull, "Özellikle bu bölgede, hepimizin sahip olduğu refahın temeli olan serbest ticareti ve açık pazarları korumamız çok önemli." dedi.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamaya koyduğu ek vergilere karşılık, bu ülkeden ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Çin’in 23 Mart tarihli vergi misillemesi planı, ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15, değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulmasını kapsıyor.

Kaynak: AA