Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD'nin tehditlerine yanıt!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Trump'ın tehditlerine karşılık olarak "Mali piyasalara yöneltilen atak bertaraf edildi. ABD'ye karşılık vereceğiz" dedi.

Ruhsar Pekcan, Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krize ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

''KARŞILIK VERDİK VE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

"ABD yaptırımlarına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına bağlı olarak karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz" diyen Pekcan, sözlerinin devamında "Mali piyasalara yöneltilen atak bertaraf edildi" ifadesini kullandı.

'EN KISA SÜREDE'

Bakan Pekcan, "En kısa sürede ekonomimizle ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere oturacaktır" dedi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin dün, papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyalleri vermişti.

Kaynak: Ajanslar