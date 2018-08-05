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05 Ağustos 2018 12:10 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018 12:15

Ticaret Bakanı Pekcan yeni dönemin yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yeni dönemde izlenecek olan yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan yeni dönemin yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'ne geçişle iki köklü bakanlık olan Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret  Bakanlığının tek bir çatıda birleştirildiğini hatırlattı.

Bu iki Bakanlığın birleşmesiyle ticaretin tek bir merkezde toplandığı,  oldukça donanımlı ve güçlü bir Ticaret Bakanlığının ortaya çıkarıldığına dikkati  çeken Pekcan, yeni dönemde vizyonlarının "en küçük esnaftan başlayarak en büyük  üretici ve ihracatçıya tek merkezden hizmet" olduğunu söyledi.

''YENİ NESİL İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİ'' GELİYOR

Ticaret Bakanlığının bu yeni düzlemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye'nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için  çalışacağını vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Bu vizyonun  mihenk taşı yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı  ihracattır. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye'nin  ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle  destekleyeceğiz. Bunun içinde yazılım, yapay zeka gibi  yüksek teknoloji içeren  ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri  kuracağız. İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle  yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve  Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin  'made in Turkey' yazısını görmelerini istiyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki  yatırım ve ticaret fırsatlarının yakından takip ederek,  Türk firmalarının bu  coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca ticaret  hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız."

TİCARETTE DİJİTALLEŞME ÖN PLANA ÇIKACAK

Yeni dönemde ticarette dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana  alacaklarını bildiren Pekcan, e-ticarete konu ürünlerde "Türk malı" imajının  korunmasına yönelik uygulamaları da geliştireceklerinin altını çizdi.

Çalışmaları gerçekleştirirken en iyi uygulama örneklerini takip  edeceklerini, STK'lerle ve özel sektörle istişareler yaparak adımlarını doğru ve  etkili atacaklarını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmesi  için çalışmalar yürütüyoruz. Ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda tercih edilir,  aranır ve istenir olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Büyük ve küçük tüm  şirketlerimizi bu vizyona dahil edecek adımlar atacağız. Desteklerimizi ve buna  ilişkin mevzuatımızı gözden geçirip çağın gereklerine ve hedeflerimize göre  yeniden tasarlayacağız ve daha anlaşılır hale getireceğiz. Tasarım ve  markalaşmaya yeni bir bakış açısı getirmek ve bu kavramları girişimcilerimizin,  sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın benimsemesini sağlamak önem taşıyor.  Yolumuz uzun ama ilk adım ihracatla başlıyor."

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKACAK

Pekcan, Ticaret Bakanlığının, üreticinin, esnafın ve ihracatçının  finansmana daha kolay erişiminin sağlanması için yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyacağını bildirdi.

Yeni dönemde ihracatçı ve KOBİ'leri finansman anlamında rahatlatacak  çalışmalar yapacaklarını aktaran Pekcan, "Eximbank enstrümanlarının  çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bankanın sağladığı finansman  imkanlarından daha fazla iş insanımızın yararlanması da gündemde olacak. Küçük  esnafa ve KOBİ'lere sağlanacak finansal desteklerde de yenilikçilik ve  sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutulacak." diye konuştu.

''ARZ VE TALEP DENGESİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLER ALACAĞIZ''

Öte yandan, ticaretin kolaylaştırılması stratejisini hayata  geçireceklerini belirten Pekcan, başta yaş sebze ve meyve olmak üzere tüm gıda  ürünleri ticaretinde arz ve talep dengesini sağlayıcı tedbirler alacaklarını  ifade etti. Pekcan, "Türkiye'de her yıl milyarlarca liralık sebze ve meyvenin  çöpe gittiği gerçeğini göz önünde bulundurursak, yeni dönemde temel hedefimiz  zayiatı en aza indirmek olacak." dedi.

Ruhsar Pekcan, gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemlerini tek  noktada birleştireceklerine dikkati çekerek, "Geçmişte ayrı ayrı Bakanlıkların  yaptığı analizleri tek seferde yapacağız. Böylelikle iş insanlarımız hem maliyet  hem de zaman bakımından tasarruf sağlayacak ve kısa zaman içinde Türkiye'yi  ticaretin en kolay ve en güvenli şekilde yapıldığı dünyanın sayılı ticaret  merkezlerinden biri haline getireceğiz." diye konuştu.

''YOĞUN DİPLOMASİ GÜNDEMİ BİZİ BEKLİYOR''

Ticaret Bakanlığını yoğun bir diplomasi gündeminin beklediğini aktaran  Pekcan, "Türk üreticisinin küresel ekonomide gittikçe daha da belirgin hale gelen  ticaret savaşları ve korumacı politikalardan en az seviyede etkilenmesi,  Türkiye'nin ekonomik hedeflerinin korunması ve geliştirilmesi için Ticaret  Bakanlığı elindeki tüm araçları kullanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan, ticaret diplomasisinin etkin şekilde  kullanılacağının altını çizerek, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin, AB üyesi ülkeler  ve yakın coğrafyadaki ülkelerle olan mevcut ticari ilişkilerini güçlendirmek için  gerekli tüm teknik ve ekonomik açılımları sağlayacağını sözlerine ekledi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Ruhsar pekcan


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