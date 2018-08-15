Ticaret Bakanı Pekcan yaptırım maliyetini açıkladı!

Ticaret Bakanı Pekcan: "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik"

Ticaret Bakanı Pekcan "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.

SON DAKİKA OLARAK DUYURULDU

Başta Reuters, AP ve AFP olmak üzere birçok haber ajansı ve gazete, Erdoğan'ın kararını okuyucularına son dakika olarak duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, bu kararı, "Türk lider Erdoğan, 'ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz' diyor" diye son dakika geçerken, Fransız haber ajansı AFP'de "Erdoğan, ABD'nin elektronik mallarını boykot edecek" diye okuyucularına duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP, Erdoğan'ın sözlerinin aktarıldığı haberinde "Erdoğan, Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğini söyledi" başlığını kullandı.

RUSLAR AÇIKLAMALARI YAKINDAN İZLEDİ

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın sözlerini "Türkiye, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tepki olarak elektronik ürünleri boykot edecek. Iphone'a karşı, Samsung ve Vestel var" sözlerini ön plana çıkardı. Sputnik haberi, "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edecek" başlığıyla verirken, Russian Today (RT) "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot ediyor" dedi.

BLOOMBERG DAKİKA DAKİKA TAKİPTEYDİ

Erdoğan'ın konuşmasını dakika dakika Twitter üzerinden takipçilerine aktaran ABD ekonomi kanalı Bloomberg'te, Erdoğan'ın dünyayı sallayan kararını "Erdoğan, ABD elektronik cihazlarını boykot ediyor" diye verdi.

İRAN VE ALMAN MEDYASINDAN ÇARPICI MANŞETLER

İran'da yayın yapan Fars haber ajansı, "Erdoğan, ABD'nin açtığı savaşa cevap verdi. Elektronik ürünlere boykot uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Alman dergisi Der Spiegel de şu ifadelerle haberi duyurdu: "Yaptırımlara cevap: Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacak"

Kaynak: Ajanslar