THY'den ucuz bilet ve Sabiha Gökçen açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bilet fiyatları ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pay satın alınmasıyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı.

Türk Hava Yolları, ucuz bilet fiyatlarıyla ilgili KAP'a yaptığı bildirimde, "Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Bilal Ekşi'nin açıklamaları olarak servis edilen haberde Türk Hava Yolları A.O.'nın, İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında oluşacak rekabet ile bilet fiyatlarının düşeceği ve 2018 yılı sonuna kadar Uçak filomuza yapılacak ilaveler dikkate alındığında yıllık büyümenin yüzde 10'un üzerinde olacağı ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir" dedi.

2019-2020 yıllarında, filolarına katılacak uçaklar ile birlikte kapasitelerinin 2 yıllık toplam büyümenin yüzde 10'u geçeceğini öngörüldüğünün belirtildiği bildirimde THY, "İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtikten sonra artacak olan kapasitemiz ve bu havalimanına sefer düzenleyecek diğer havayollarının fiyat politikalarına da bağlı olarak fiyatlarımızın rakiplerimize göre rekabetçi olacağını öngörüyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle beraber, bilet fiyatlarının geçmişte de olduğu gibi rekabet ve talep doğrultusunda belirleneceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

'HENÜZ KESİNLEŞEN BİR ANLAŞMA SÜRECİ BULUNMAMAKTADIR'



THY, KAP'a Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pay alımına ilişkin basında çıkan haberlerle ilgili de açıklamada bulundu. Açıklamada, "17.11.2017 tarihli açıklamamızda Türk Hava Yolları A.O.'nın havalimanı işletmeciliği ve yatırımları alanları başta olmak üzere ve Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere 'THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi' ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi, Türkiye'de veya yurtdışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yapmaktadır. Henüz kesinleşen bir anlaşma süreci bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: Ajanslar