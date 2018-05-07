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07 Mayıs 2018 19:47 | Son Güncelleme: 07 Mayıs 2018 19:48

THY'den sefer iptali!

Havayolu şirketi, İtalya'daki grev nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti

THY'den sefer iptali!

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mayıs'ta 08.00-16.00 (UTC) saat aralığında, İtalya'daki havalimanlarında görev yapan Hava Trafik Kontrolörlerinin düzenleyeceği grev nedeniyle, İtalya'daki destinasyonlarında icrası planlanan tarifeli seferler, belirtilen saat diliminde geçerli olmak üzere iptal edildi.


Kaynak: AA

Etiketler: THY


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