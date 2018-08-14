THY ve Türk Telekom ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

Türk Hava Yolları, ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA YER ALIYORUZ"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." dedi.

TÜRK TELEKOM DA DESTEK VERDİ



THY'nin ardından Türk Telekom da "ABD'ye reklam verme" kampanyasına dahil oldu.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.





Kaynak: Ajanslar