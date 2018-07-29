THY uçağında doğan bebek şimdi kabin memuru

Türk Hava Yolları'nın uçağında dünyaya gelen Erkan Geldi 28 yaşına geldi ve yıllar sonra THY'de kabin memuru oldu.

Uçakta doğanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 28 yaşındaki Erkan Geldi onlardan biri. Havada doğdu, havadan hiç kopamadı.Doğduğu Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak işe başladı.

DOĞUM ANI REKLAM FİLMİNDEYDİ



Erkan Geldi'nin o doğum anı, Türk Hava Yolları'nın son reklam filminde de canlandırıldı.

Geldi, 4 yıldır THY'de kabin memuru olarak çalışıyor. Sevdiği işi yaptıgı için çok mutlu.

Kaynak: Ajanslar