THY pilot mezunlarına öncelik verecek

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi ve Türk Hava Yolları (THY) arasında İş Garantili Eğitim Protokolü imzalandı.

Protokol doğrultusunda, THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, başvuru yapmaları gerekmeden THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THK Üniversitesi Rektörü Ahmet Erman Akbulut ile iş garantili Teorik ve Uçuş Eğitim Sözleşmesi protokolü imzaladıkları söyledi.

"ÖĞRENCİLER İÇİN YARARLI OLACAK"



Kürşat Atılgan, protokol doğrultusunda THK Üniversitesi mezunlarının THY'de öncelikli olarak işe başlayabileceğini belirterek, Türkiye'nin gururu THY ile böyle bir iş birliği içine girmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

THK'nin dünyada ilklerin öncüsü olduğunu ifade eden Kürşat Atılgan, protokolün öğrenciler ve üniversite için çok yararlı olacağını vurguladı.





Kaynak: Ajanslar