THY personellerinin giyeceği kıyafetlerin fotoğraflarını yayınlandı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün: İstanbul Yeni Havalimanı’nda Dünya havacılığını Kırmızıya ve Beyaza boyamak için sabırsızız.

Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'a yapılacak yeni havalimanı için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY personelinin giyeceği yeni kıyafetlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAYRAM SABAHINI BEKLEYEN ÇOCUK GİBİ HEYECANLIYIZ"





Üstün, paylaşımında şunları dile getirdi: "Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız."





Kaynak: Ajanslar