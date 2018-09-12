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12 Eylül 2018 09:28 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2018 09:39

THY personellerinin giyeceği kıyafetlerin fotoğraflarını yayınlandı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün: İstanbul Yeni Havalimanı’nda Dünya havacılığını Kırmızıya ve Beyaza boyamak için sabırsızız.

THY personellerinin giyeceği kıyafetlerin fotoğraflarını yayınlandı

Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'a yapılacak yeni havalimanı için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY personelinin giyeceği yeni kıyafetlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

THY'nin yeni kıyafetleri

"BAYRAM SABAHINI BEKLEYEN ÇOCUK GİBİ HEYECANLIYIZ"

Üstün, paylaşımında şunları dile getirdi: "Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız."

THY'nin yeni kıyafetleri

THY'nin yeni kıyafetleri

THY'nin yeni kıyafetleri

THY'nin yeni kıyafetleri


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: KıyafetTHY


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