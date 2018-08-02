THY emniyet filmi Lego'dan

Türk Hava Yolları yolcuları, dünyaca ünlü Lego figürlerinin rol aldığı eğitici ve eğlendirici temalarla hazırlanan yeni uçak içi emniyet filmini, keyifle izleyecek.

Türk Hava Yolları’nın Warner Bros. ve Lego iş birliği ile yapılan yeni emniyet filmi bugünden itibaren tüm uçuşlarda ve online kanallarda yayınlanacak.

İlk Lego emniyet filmi olan videoda, yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri unutulmaz şarkılar ve danslar eşliğinde eğlenceli ve esprili bir dille anlatılıyor.

Türk Hava Yolları, uçak içi eğlence sisteminde farklı dillerde yer alan sayısız filmler, tv şovları, müzikler ve oyunların yanı sıra yeni emniyet videosuyla da tüm yolcularını bilgilendirirken eğlendirmeyi amaçlıyor.

"TÜM YOLCULARIMIZ KEYİFLE İZLESİN"



Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “Emniyeti en üst seviyede tutan küresel bir havayolu olarak, bu film için Warner Bros. ve Lego Film markalarıyla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Hem biz, hem de Warner Bros. dünyanın dört bir yanında sevilen, nesilleri ve kültürleri bir araya getiren markalar. Her kuşağa erişebilen eğitici ve eğlendirici temaları ile yeni uçuş güvenliği videomuzu, çocuk ve de yetişkin tüm yolcularımızın keyifle izlemesini diliyoruz." dedi.

"THY İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"



Warner Bros. Pictures Group ve Warner Bros. Home Entertainment Global Pazarlama Başkanı Blair Rich ise “Türk Hava Yolları ile yeniden çalışmaktan ve onları renkli LEGO Movie dünyasına dâhil ederek, dünyalarımızı keşfetmelerinden heyecan duyuyoruz. Bu iş ortaklığı, her iki markanın en iyi taraflarını akıllı ve yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarıyor ve bunları müşterilerine ileterek onları eğlendiriyor." diye konuştu.

FİLMİ 16 KİŞİLİK EKİP HAZIRLADI



Lego filminden esinlenen emniyet filminin hayata geçirilmesinde 2 konsept artist, 3 layout artist, 7 animatör ve 4 ışık teknisyeninden oluşan 16 kişilik bir prodüksiyon ekibi görev aldı.

950 günden uzun süren çalışmalarda uzmanlar sahneleri hayata geçirebilmek için yaklaşık 3 milyon adet LEGO parçası kullandı. Animasyonun üretilen 973 farklı versiyonu toplamda yaklaşık 10 milyon işlemci saati gerektirdi.

Türk Hava Yolları’nın filosunda yer alan 15 farklı uçak modelinin belirgin emniyet özellikleri için, filmin hem İngilizce hem Türkçe olarak 30 farklı versiyonu üretildi.

Özel yapım bir animasyon olan Türk Hava Yolları'nın yeni uçak içi emniyet videosu, "LEGO Movie", "LEGO Batman Movie", "LEGO NINJAGO® Movie" ile tüm dünyada merakla beklenen ve Şubat 2019'da sinemalarda olacak "LEGO Movie 2"nin montaj ekibi tarafından üretildi.

Kaynak: ajanslar