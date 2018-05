The Rain ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu dikkat çekiyor!

Merakla beklenen The Rain ne zaman başlayacak? The Rain Oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

The Rain ne zaman başlayacak sorusu şimdilerde çok merak ediliyor. Danimarka yapımı olan The Rain 05 Mayıs'ta gösterime giriyor. Netflix’in bugün gösterime giren ilk Danimarka orijinal yapımı The Rain'den kamera arkası görüntüler ortaya çıktı. Netflix'in bugün gösterime girecek Danimarka dizisi The Rain başlıyor. The Rain oyuncuları ile ilgili ip uçları da kamera arkası görüntüleriyle ortaya çıktı. The Rain konusu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

THE RAİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix’in bugün gösterime giren ilk Danimarka orijinal yapımı The Rain’den kamera arkası görüntüleri içeren özel bir video paylaşıldı.



'Dünyanın en mutlu, refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan Danimarka’da bir virüsün yağmurla birlikte yayılması sonrası medeniyet yok olursa neler olurdu?' sorusuna yanıt arayan Netflex'in yeni bilimkurgu dizisi The Rain'den bugün başyalan bölümler öncesi özel video yayınlandı.



THE RAIN KONUSU

Dünya artık bildiğimiz dünya değildir. Yağmurla taşınan bir virüsün İskandinavya'daki insanların neredeyse tamamını hunharca yok etmesinden altı yıl sonra sığınaklarından dışarı çıkan Danimarkalı iki kardeş, dışarıda medeniyete dair hiçbir şey kalmadığını görürler.

Hayatta kalan bir grup gençle birlikte, terk edilmiş İskandinavya topraklarında tehlike dolu bir maceraya atılıp bir yaşam belirtisi bulmaya çalışırlar.

Ortak geçmişlerinden ve toplumsal kurallardan bağımsız bir şekilde kim olmak istediklerini özgürce seçebildikleri bu dünyada hayatta kalmaya çalışan grup, bir zamanlar yaşadıkları dünyayla birlikte yok olduğunu sandıkları gençlik ikilemlerinin, sevginin ve kıskançlığın kıyamet sonrası bu yeni dünyada hâlâ var olduğunu fark ederler.

The Rain'in yaratıcıları; Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) ve Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short).

THE RAİN OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda ise Alba August (Reliance, Jordskott ve Unga Astrid), Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair, The Legacy), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejsen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, High Fidelity), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (The Legacy, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty, The Man), Lukas Løkken (One-Two-Three Now!) ve Johannes Kuhnke (Force Majeure) yer alıyor.

