TFF'nin gündemi: "Ek transfer dönemi"

TPFD Başkanı Hakan Ünsal, ek transfer döneminin açılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Federasyon ise Ünsal'a "Konuyu masaya yatıracağız" şeklinde cevap verdi.

Transferin son gününde sözleşmesi feshedilen, takım bulamayıp boşta kalan futbolculara ve istediği transferleri yapamayan kulüplere müjde...

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, ek transfer dönemi açılması için Türkiye Futbol Federasyonu’nda resmi başvuruda bulundu.

TFF: KONUYU MASAYA YATIRACAĞIZ



Kralspor'a konuşan TPFD Başkanı Hakan Ünsal, "Federasyon yetkililerine FIFA'nın özel maddesini söyleyince biz bu konuyu masaya yatıralım dediler. Milli maç arasının ardından konuyla ilgili verdikleri kararı bize bildirecekler" dedi.

TPFD'nin açıklaması şu şekilde:

“Son günlerde futbol kamuoyunun gündeminde yoğun olarak tartışıldığı üzere; ”Transfer tescil yasağını kaldıramayan kulüpler ile sözleşme imzaladığı için lisanslarını tescil edilemeyen futbolcuların mağduriyeti ile haksız fesih ve sözleşmesi olmasına rağmen tescil edilmeyerek futbol oynama özgürlüğü elinden alınan meslektaşlarımız adına resmi çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.





Başkanımız Hakan Ünsal imzalı olarak kaleme alınan ve Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan dilekçe ile, dünya futbolunda benzer durumlara ilişkin uygulamalar ışığında mağduriyet yaşayan meslektaşlarımızın sorunlarının giderilmesi ve gelecekte benzer sorunların önüne geçilmesini sağlayacak ”istisnai durumlar hakkındaki’ talebimiz Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulmuştur.

FIFA’nın 818 nolu genelgesine istinaden ‘Transfer Tescil Sezonuna İstisnai düzenlemeler yapılabileceği kanaatindeyiz. Talimatlarda gerçekleştirilecek bir değişiklik ile sorunun çözülebileceğini ayrıca geride bıraktığımız tescil dönemine ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun idari tasarrufu ile lisans çıkarılamadığı için futbol oynama hakkı elde edemeyen futbolculara transfer tescil hakkının mümkün olacağını düşünüyoruz.