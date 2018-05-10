TFF ve Spor Toto sponsorluk anlaşmasını imzaladı!

Diyarbakır'daki anlaşmanın imza töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, "Türk sporuna ve futboluna önemli bir eseri kazandırıyoruz." dedi.

Diyarbakır'da bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağını belirten Bak, TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Diyarbakır Stadyumunun inşaatının tamamlandığını söyledi.

"Ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olsun"

TFF'nin kentte güzel bir atmosferin oluşmasına vesile olduğuna işaret eden Bak şunları kaydetti:

"Sporun gücü terörü, uyuşturucuyu yenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk futboluna ve spor tesislerine yaptığı yatırımları ve destekleri görüyoruz. Dolayısıyla stadın hazır olması için de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir finali hep beraber izleyeceğiz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 1,5 sezon için Türkiye liglerinin isim sponsorluğu imzasını atacak. Ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olsun. İnşallah çok büyük başarıları hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu kaynaklar Türk futbolu için harcanacaktır."

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) değinen Bak, "Eylül'de şampiyonayı da alarak kutlamak istiyoruz. Güçlüyüz. Bu noktada yolunuz açık olsun, her zaman destekliyoruz. Devletin tüm kademeleri ve halkımızla sizin yanınızdayız. İnşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor"

TFF Başkanı Demirören ise 2024'te şampiyonayı alacaklarına çok inandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve halkın büyük desteklerini gördüklerini anlatan Demirören, "Adaylık dosyasını hazırlama sürecinde verilen destekler için teşekkür ediyorum. Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor. İnşallah daha da ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Kasapoğlu da TFF ile isim hakkı ile ilgili sözleşmeyi imzalayacaklarını söyledi.

1, 5 yıllığına hem Süper Lig hem de 1. Lig olarak alınacağını kaydeden Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Spor Toto Teşkilatı olarak son 7 sezondur Süper Lig'in isim hakkında sahibiz. Bu yılda bu imza ile birlikte devam ettirdiğimizi kayıt altına alıyoruz. Yeni bir başlangıç olarak ise 1. Lig'in isim hakkına da sahip olarak Spor Toto Teşkilatını başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Demirören ve Kasapoğlu arasında sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA