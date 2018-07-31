TFF Süper Kupa maçını Cüneyt Çakır yönetecek

2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak olan TFF Süper Kupa Final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

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Cüneyt Çakır’ın yönettiği 45 maçta; 23 galibiyet, 10 beraberlik alıp 12 kez sahadan mağlup ayrılan takımımız bu maçlarda 116 sarı kart, 9 kez de kırmızı kart gördü. Galatasaray’ın rakipleri ise bu mücadelelerde 125 sarı, 8 kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Cüneyt Çakır son olarak Galatasaray'ın 19 Mayıs 2018’de Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçı yönetmiş, Galatasaray o mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 21. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Kaynak: Ajanslar