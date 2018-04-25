TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, FB-BJK maçının kaldığı yerden, seyircisiz bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı bugün verdi. Mücadele kaldığı yerden yeniden oynanacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlamıştı. İlk maçta alınan 2-2’lik beraberliğin ardından tur biletini almak isteyen iki ekibin mücadelesi baştan sona çekişme halinde geçti. Ülker Stadyumu’nda oynanan maçın 30. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Pepe kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı. Gergin başlayan ikinci yarının 57. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Mete Kalkavan oyunu durdurdu. Bu sırada Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin’in taraftarla tartışmasını araya girerek sonlandırmaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş’in kafasına yabancı madde isabet etti. Tecrübeli teknik adam ve Beşiktaşlı oyuncular bu gelişme sonrasında soyunma odasına giderken hakem Mete Kalkavan ise maçı tatil ettiğini açıkladı.