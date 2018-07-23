TFF Mesut Özil için harekete geçti

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. Bu gelişmeyle ilgili tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle gördüğü baskı sonrasında, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. Bu gelişmeyle ilgili tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti.

TFF SERT BİR AÇIKLAMA YAPACAK

Mesut Özil'in Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasının ardından tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti. TFF'nin önümüzdeki saatlerde Mesut Özil ile ilgili sert bir açıklama yapacağı belirtildi.

"KAZANIRKEN ALMAN, KAYBEDERKEN GÖÇMENİM"

Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

Kaynak: Ajanslar