TFF Beşiktaş'ın 9 milyon TL'sini kesecek!

Kupadan 2 yıl men edilen Beşiktaş’ın, 9 milyonluk kazancını iade etmesi kararlaştırılmıştı. Beşiktaş bu parayı henüz ödemedi.

Şampiyonlar Ligi’ne katılamadığı için büyük bir gelirden mahrum kalan Beşiktaş, ikinci darbeyi de Türkiye Kupası’ndan yedi. Olaylı geçen F.Bahçe maçının tekrarına karar veren TFF’yi protesto eden Beşiktaş maça çıkmama kararı almıştı. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı kulübe 2 yıl kupadan men cezası verildi. Ayrıca Beşiktaş’ın 9 milyon TL’lik kazancını iade etmesi de istendi.

HAK EDİŞ 6.5 MİLYON

Siyah-Beyazlı kulüp şu ana kadar bu parayı TFF’ye ödemedi. Ancak bu sezon alacaklarından kesilerek tahsilat yapılacak. Şu ana kadar ligde Beşiktaş’ın başarı primleri, 9 milyon TL’lik borcu karşılamaya yetmiyor. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Siyah-Beyazlılar’ın toplam hak edişi 6.5 milyon TL. Ligde galibiyete 2.6, beraberliğe ise 1.3 milyon TL başarı primi ödeniyor.