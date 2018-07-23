TFF Başkanı Demirören'den Mesut Özil'le ilgili açıklama geldi

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. Bu gelişmeyle ilgili tepkiler sürerken, bir açıklama da TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'le ilgili bir açıklama yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yıldırım Demirören, sporcuların aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Yıldırım Demirören'in açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

"ULUSLARARASI CAMİA BİRLEŞMELİ"



Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."

ÖZİL ALMAN MİLLİ TAKIMINI BIRAKMIŞTI

Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

Kaynak: Ajanslar