Son Dakika!
12 Eylül 2018 19:39 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2018 19:42

Teslim olan terörist gösterdi: TSK vurdu!

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.

Teslim olan terörist gösterdi: TSK vurdu!

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.

9 EYLÜL'DE İMHA EDİLDİ

Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi. Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi.


Kaynak: AA

Etiketler: TSK


0Yorum Yap