Tesettür Giyim Ürünleri Nelerdir?

Kılık kıyafetine önem vermeyen kadın var mıdır, diye bir soru sorulduğunda “yoktur,” cevabını vermek sadece saniyeleri alabilmektedir.

Ülkemiz de kadın giyim konusunda oldukça başarılı çalışmalar sergilemiş, yılladır süregelen klasik kıyafetleri özel tasarımlarla moda trendi haline getirmiştir. Kadın giyim denildiğinde akla ilk tesettür giyim ürünleri gelmektedir. Çünkü günümüzün tesettür giyim ürünlerine baktığımızda geniş model yelpazesine sahip olduğu gözlerden kaçmıyor. 7’den 70 tüm bayanların büyük ilgi gösterdiği tesettür kıyafetler, gerek özel günlerde, gerek günlük hayatta gerekse sokak modasında büyük ilgi görür, hale geldiler. Tesettürlü hanımlar bu giyim tarzı sayesinde giyinip süslenmeye vakit bulamasa bile birkaç parça ile dakikalar içinde şık ve göz alıcı kombinler yaratabilmektedir. Özellikle genç kesime hitap eden ürünler sayesinde öğrenciler ya da çalışanlar şıklığın yanında konforu da bir arada yaşayabiliyorlar.

Tesettür Kıyafetleri Nelerdir?

Tesettür giyim bundan uzun zaman önce sadece, pardösü, etek, uzun elbise eşarp ile sınırlı kalmaktaydı. Modellerin sınırlı olması nedeni ile kadınların ilgisini çekmiyordu. Çünkü kadınlar her zaman farklı tarzlar ve farklı kıyafetler giyinmek isterler. Evlerinde rahat etmek için pantolon giyinirlerken, özel günlerinde etek gömlek ya da abiye giyim ürünlerini giymeyi tercih ederler. Tesettür giyimin moda haline gelmeye başladığı günden bu yana kadınları hem özel günlerini hem de günlük hayatlarını göz önünde bulunduran tesettür tasarımcıları onların taleplerine göre uygun tesettür kıyafetleri tasarlamaya başlamıştırlar.

Tesettür Alanında En Modern Seçimler; Tunikler

Geniş ürün yelpazesine sahip olan tesettür giyim ürünlerinde en modern seçimler tunik modelleri olmaktadır. Çoğunlukla yaz mevsiminde tercih edilen bu kıyafetler çok şık tasarımları ve göz alıcı renkleri ile bayanların göz bebeği haline gelmiştir.Heleki, her yaşa hitap eden model ve renk seçeneklere sahip olması orta yaş gurubu bayanların bile kendini genç yaştakiler gibi giyinmelerine olanak sağlamaktadır. Çoğunlukla açık renk kumaşlarla tasarlanan bu modeller vücudu serin tutan ince kumaşlardan üretilmektedir. Yaz sezonuna uygun tasarlanan tunikler tasarımına göre etekler, dar paça kot pantolonlar veya kumaş pantolonlar ile kombinlenmektedir. Yaz modasının olmazsa olmazlarından birisi olan bu giysiler şıklığınyanında rahatlığı isteyen hanımlar tercih ettikleri tesettür giyim ürünleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.Birbirinden özel renk ve tasarımlarla üretilen tunikler, tesettür giyim ürünleri arasında en zengin seçeneklere sahiptir. Bu anlamdada önemli etkinlik ve organizasyonlar için oldukça önemli olmaktadır. Çok önceleri yalnızca evde rahat etmek için giyilen tunikler, günümüz modasında tesettürlü bayanların tesettürelbise ya da abiye modellerini özel günlerinde alternatif seçenekler olarak bakmalarına neden olmuştur.

En Şık ve Modern Feraceler

Ferace denildiğinde bundan çok uzun zaman önce siyah renkli ince kumaşlarda üretilmiş sade uzun kıyafetler akla gelmekteydi. Oysaki tesettür giyim tasarımcıları ferace modellerini öyle bir tasarladılar ki, günümüzün tesettür modasında neredeyse şık görünümlü bir uzun elbise niteliğini taşıyabilen kıyafetler haline geldiler.Rahatlığı ve şıklığı ile modern bir görünüm yaratan feraceler, hanımların çarşıya, pazara ya da sokağa çıkarken üzerine geçirdikleri dış giyim ürünü olmaktan çıkıp, özel davet ve organizasyonlarda giyilebilen kombinlerin bir parçası haline gelmiştir. Eski dönemlerde ince kumaşlardan üretildiğinden dolayı sadece yazın giyilebilen bu giysiler artık kalın kumaşlardan da tasarlanarak kışsezonunda da giyilmesine olanak tanınmıştır. Geniş model ve renk yelpazesine sahip olan bu giysiler, her yaşa ve zevke hitap ettiğinden dolayı ülkemizde ve dünya da en çok tercih edilen tesettür giyim ürünlerinden birisi olmuştur.

Çabasız Şıklığın ve Rahatlığın Simgesi

Tesettür giyim ürünleri arasında yer alan tesettür elbise modelleri ise tek parça halinde olduklarından dolayı tesettür giyimde çabasız şıklığın simgesi haline gelmiştir. Dört mevsim ve her ortama kullanımı uygun olan bu kıyafetler ile hanımlar fresh ve şık görünüm kazanmaktadır. Kışlık ya da yazlık modelleri gibi alternatif seçeneklere sahip olması nedeni ile elbiseler de tıpkı ferace modelleri gibi büyük ilgi görmektedir. Tek parça halinde desenli ya da sade kumalardan tasarlanan tesettür elbiseler hem gündüz hem de akşamşıklığında kullanıma uygun olmaktadır. Şık olmanın basit yollarından biri olması neden ile tesettürlü bayanların dolabında ilk sıralarda yer almakta ve günlük kullanımlar içinde uygun seçenek olmaktadır.

Özel Gün ve Organizasyonların Vazgeçilmezi Tesettür Abiyeler

Tesettür abiye modelleri ise tarzı, farkı ve kalitesi bakımından muhafazakâr bayanlarıntarzını ortaya koyması açısından oldukça işlevsel bir üründür. Kullanımı genelde düğün, nişan, kına gecesi, mezuniyet vs. özel gün ve etkinliklerde tercih edilen bu kıyafetler dantel, şifon ve güpür detayları ile ön plana çıkmaktadır. Şıklığından taviz vermeyen stil sahibi tesettürlü bayanlar, abiye giyim ürünleri içerisinde yer alan payetler, inciler, işlemeler ya da parlak renklerle bezenmiş modellerinden birini tercih ederek, kusursuz şıklığı yakalayabilir hale geldiler. Renk seçenekleri bakımından da oldukça zengin olan bu kıyafetler heryaş bayana yakışmaktadır.Modern ve göz alıcı tasarımları ile bayanların şıklığına şıklıkkatan abiyelerde en çok tercih edilen renkler şüphesiz asaletive ağırlığı simgeleyenve orta yaş gurubuna uygun olan kırmızı ve siyah olmaktadır. Genç kesime hitap eden modeller ise mavi, krem, fuşya, pembe yeşil gibi açık ve canlı renklerdir.Tıpkı tesettür elbiseler gibi tek parça halinde olan abiye modelleri isteğe göre kısa ceket ve boleralar ile de kombin yapılarak farklı bir tarz yaratılabilir. İki renkli abiyelerde dikkat çeken modeller arasında yer almaktadır.

Tesettür Giyim Ürünleri Nasıl Kombinlenir

Söz konusu tesettür giyim olduğunda, tesettür giyim ürünlerinin doğru parçalar ile kombinlenmesi çok önemlidir. Özellikle tesettür abiye modelleri özelgecelerde giyilebildiğinden dolayı bayanların kusursuz şıklık yakalayabilmeleri açısından doğru parçalarla taçlandırılması gerekmektedir. Tesettür giyim kombinlerinin renk ve tasarımlarının kişinin boyuna kilosuna ve ten rengine uygun olması çok önemlidir. Bunların dışında bu kıyafetleri tamamlayan ayakkabı, başörtüsü çanta ve takı gibi aksesuarlarının uygun olması da,kusursuz şıklıkaçısından dikkat edilmesi gereken detaylardandır. Tesettür giyimi tamamlayan unsurların başında başörtüsü seçenekleri gelmektedir. Özel günlerinizde giyeceğiniz abiye modelleri için tercih edeceğiniz başörtüsü mutlaka eşarp modelleri olmalıdır ve düz kumaştan tasarlanmış bir abiye modeli içinmutlaka desenli eşarp modellerini tercih etmelisiniz. Bunun dışında şal modelleri de başörtüsü seçenekleri arasında en çok tercih edilen ürünler olmuştur. Şal modelleri sportif kombinlerin olmazsa olmazlarındadır. Gömlek tunik modeli ile dar paça kot pantolon kombininizi desenli şal modeli ile tamamlayabilirsiniz. Şal modelleri genellikle tunik pantolon modellerine uygun olurken, eşarp modelleri ise tesettür abiye, tesettür elbise tesettür etek gömlek ve ferace kombinlerine daha çok uyum sağlamaktadır.

Tesettür kombinlerinizde ayakkabı seçiminizde çok önemlidir. Kadınlar çoğunlukla stiletto, platform topuklu ya da sivri topuklu ayakkabı modellerini tercih etmektedir. Eğer kıyafetiniz tesettür abiye ya da tesettür elbise ise bu seçimleriniz kıyafetlerinizin yerde sürünmemesi açısından doğru seçim olacaktır. Ancak tunik pantolon kombinlerinizde babet modellerini de tercih edebilirsiniz.