Teröristlerin 'Süleyman Şah' planı ortaya çıktı

PKK/PYD-YPG Süleyman Şah kabrinin eski yerine taşınmasını önlemek için Karakozak köyüne kadar uzanan ve 25 km’yi bulan tünel ve hendekler kazdı.

Terör örgütü PKK/PYDYPG, Süleyman Şah'ın kabrinin Suriye'deki eski yerine taşınmasını önlemek için bölgede ciddi bir tahkimat yapıyor. İstihbarat birimleri Berkel Dağı'nın içine tüneller kazarak karargâh olarak kullanmaya hazırlanan örgütün, Karakozak köyüne kadar uzanan ve 25 kilometreyi bulan tünel ve hendekler kazdığını tespit etti.



Suriye'de DEAŞ terörünün arttığı dönemlerde Suriye'nin Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Kabri de büyük bir risk altına girmişti. 2015'in Şubat ayında Şah Fırat Operasyonu'nu gerçekleştiren Türkiye, Süleyman Şah'ın kabrini, eşyalarını ve görevli askerleri Türkiye sınırına getirmişti.



Süleyman Şah'ın kabri şu an Suriye Eşmesi'ndeki geçici ikametgâhında bulunuyor.

BERKEL DAĞI KARARGÂHLARI



DEAŞ'ın Karakozak köyünden temizlenmesinin ardından bu kez de bölgenin kontrolü PKK/PYD-YPG terörü örgütüne geçmişti. Karakozak köyü de Menbiç'in hemen gerisindeki Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor. Türkiye bölgenin terörden temizlenmesiyle birlikte Süleyman Şah'ın kabrinin eski yerine taşınacağını açıklamıştı. Son olarak Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da kabrin eski yerine taşınacağını vurguladı.



İstihbarat birimleri ve bölgedeki kaynaklara göre terör örgütü PKK/PYD-YPG, Türkiye'nin kabri eski yerine taşımasını önlemek için bölgede ciddi hazırlık yapıyor. Teröristlerin, Karakozak köyünün 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Berkel Dağı'nı karargâh haline getirdikleri öğrenildi. Berkel Dağı'nın içine Afrin'deki gibi tüneller kazıldığı, bunların da lojistik ve karargah amaçlı kullanılmak istendiğine dikkat çekiliyor. Berkel Dağı'ndan da hem Karakozak köyünün kuzeyindeki Şuyuh köyüne hem de güneydeki Baçak köyüne kadar hendekler kazıldığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar