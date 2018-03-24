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"Teröristlerin kabusu" uzman erbaşlar yemin etti

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu. Törende, kursiyer kadın astsubaylar, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu.
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Güncel 24 Mart 2018 - 10:53

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