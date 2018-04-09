Terörist Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

TSK'nın Afrin'de düzenlediği harekat kapsamında etkisiz hale getirilen Alina Sanchez'in Duran Kalkan'a özel olarak hizmet verdiği ortaya çıktı.

Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerine karşı başlatılanZeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bini aştı.

Örgütün sözde lider kadrosunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü operasyonlarda, yabancı uyruklu teröristler de Mehmetçik tarafından tek tek etkisiz hale getirildi.

ARJANTİN'DEN KANDİL'E

Son olarak bölgede öldürülen Arjantin uyruklu terörist Alina Sanchez'le ilgili detaylar ortaya çıktı.

DURAN KALKAN YANINDAN AYIRMADI

Sanchez'in, örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'a yaptığı belirlendi.

Teröristin, Duran Kalkan'ın yanına yerleşmesi 2011 yılına dayanıyor.

Tıp fakültesinden atıldıktan sonra Kandil'e giden Alina Sanchez; Duran Kalkan tarafından fark edilince hemen yakın ekibe alındı.

Sanchez'i kendisine özel hemşire yapan teröristbaşı Duran Kalkan, aradan yılların geçmesinden sonra Arjantili teröristi çatışmalara göndermeye başladı. Afrin'deki çatışma sonu oldu.

Alina Sanchez'in Duran Kalkan'ın yanı sıra örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu'yla da ilgilendiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar